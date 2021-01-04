Oynarken aniden fenalaşan 9 yaşındaki İpek yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan ve dün öğle saatlerinde bahçede arkadaşları ile oynarken aniden fenalaşan Zeyyat Mandalinci İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi 9 yaşındaki İpek Sema Yaman aniden fenalaşarak yere düştü. Ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yaman bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaman'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Okul Müdürü Ahmet Özşeker yaptığı açılamada “Çok üzüntülüyüz, acımız büyük. İpek kızımızın ani ölümü hepimizi üzdü” ifadelerini kullandı.

Yaman'ın bugün ikindi namazından sonra Turgutreis'te toprağa verileceği belirtildi.