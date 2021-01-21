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Özdağ’a saldıran kişi Erdoğan’ı tehdit etmiş

Tutuklu Gülseren’in skandal bir videosu ortaya çıktı. Gülseren videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Günümüzün 3. Abdülhamid’i... 2. Abdülhamid’i biz indirdik, 3’üncüsünü de biz indireceğiz” diyor...

Veli TOPRAK
Güncellenme: 05:06, 21/01/2021
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Özdağ’a saldıran kişi Erdoğan’ı tehdit etmiş

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran isimler arasında yer aldığı iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Gülseren'in, “Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik” başlığıyla, arkadaşlarıyla çektiği 45 dakikalık YouTube videosu ortaya çıktı. Skandal videoda Ülkü Ocakları üyesi Gülseren'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görülüyor. Gülseren, Erdoğan için “Günümüzün 3. Abdülhamid'i… 2. Abdülhamid'i biz indirdik, üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah. Erdoğan kendine Abdülhamid'i rehber alan bir adam. Biz de Erdoğan'a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız” diyor.

VİDEOYU SİLDİLER
Abdurrahman Gülseren'in, “Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik” başlıklı sohbet videosu YouTube'dan silindi.

Videonun varlığını ilk önce saldırıya uğrayan Özdağ açıkladı. Bir süre sonra Gelecek Partili Sema Silkin'in eşi olan Taha Ün videoyu yayınladı. Sosyal medyada ‘sağlam irade' ismiyle bilinen Taha Ün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu ve “İşte adres işte eşgal @abdulhamitgul kim nasıl indirecekmiş Erdoğan'ı soracak mısınız?”  dedi. Gelecek Partililer de sosyal medyada videoyu paylaştı. YouTube'daki video daha sonra silindi.

Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı Gül Selçuk Özdağ TAyyip Erdoğan YouTube
Yayınlanma Tarihi:05:00,