Özel eğitim öğrencileri için ulaşım hizmeti alınacak

Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan 3 öğrencinin okula ulaşım ihtiyacının karşılanması için ihale düzenleyecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında özel eğitim öğrencilerinin 1 araç ve 1 rehber personel ile 182 iş günü okula taşınması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale 9 Ağustos 2021 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi, Fethi Akay Caddesi, No: 10, Kat: 2 Eceabat/Çanakkale adresinde düzenlenecek.

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