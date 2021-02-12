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Özel halk otobüsü büfeye daldı: Bir kişi öldü

Gaziantep’te taksi ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Suriye uyruklu Eyman Dabul öldü, 7'si yolcu, 9 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 14:47, 12/02/2021
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Kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen taksi, belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:29,