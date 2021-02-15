Özgür Gündem’in ana davasında karar çıktı

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar Emire Eren Keskin ile İnan Kızılkaya geldi. Duruşmada diğer sanıklar Bilir Kaya ve Kemal Sancılı'nın avukatları temsil ederken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile 29 Ekim 2016 tarihinde kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı Özgür Gündem Ana Davasında mahkeme, gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ve Eren Keskin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'yı ‘yasadışı silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay, Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya'yı ise “PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Eren Keskin, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya ve Kemal Sancılı'nın ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçlarından ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Sosyal medya hesabından kararla ilgili paylaşım yapan Eren Keskin, “30 yıldır, İnsan Hakları hareketi içindeyim. Çok yargılandım, düşüncelerim nedeniyle cezaevinde kaldım. Ancak ilk kez, ‘silahlı örgüt üyesi' sayılarak, ceza aldım. 6 yıl 3 ay. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım” ifadelerini kullandı.