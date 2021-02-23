Özlem Zengin hakkında paylaşımıyla gözaltına alındı, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanması istendi

AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında yaptığı paylaşım üzerine gözaltına alınan M.Y., ‘Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret’ suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında Eyüpsultan’daki evinden dün gece gözaltına alınmıştı.

M.Y., Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesinin ardından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şüpheli hakkında cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret suçlarından soruşturma başlatılmış olup şüpheli cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ