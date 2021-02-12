Öztrak: Bunun adı apaçık siyasi hırsızlıktır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnşallah Ay’a gidiyoruz” diyerek 2023 yılı gerçekleşeceğini duyurduğu uzay programını, milletin gerçek gündemini yansıtmadığını savunarak eleştirdi.

Öztrak, iktidarın daha önce de tarih vererek duyurduğu ancak gerçekleşmeyen ‘milli projeler’i de şu ifadelerle örnek gösterdi:

* 2011 seçimlerine giderken ‘yerli uçağımız göklerde’ dediler, göremedik. 2015 seçimlerine giderken ‘yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz’ dediler.

* Bütün şehirleri pankartlarla, afişlerle doldurdular. Ama uçağı bulamadık. 2020 yılına geldik, yerli yolcu uçağı hâlâ ortada yok. Arıyoruz, bulamıyoruz.

* 2011’de yüzde yüz yerli otomobil üretecek bir babayiğit aramışlardı. O babayiğit bir türlü çıkmadı. Şimdi o babayiğit çıkmayınca da 2015 yılında Cadillac için üretilen prototipleri İsveçli Saab firmasına 40 milyon euro ödeyerek satın aldılar.

* Çakma prototipleri yerli araç diye millete yutturmaya kalktılar. Yerli araba 2019 Cenevre otomobil fuarında görücüye çıkacak. 2021’de seri üretime geçeceğiz dediler. 2019 gelip geçti.

* Fuarda görücüye çıkan araba oldu mu? Seri üretim başladı mı? Bu iş suya düşünce, bu defa 2018’de Hong Kong’da görücüye çıkmış bir arabayı aldılar, önüne kocaman harflerle TOGG yazdılar. Tasarımı İtalya’dan, motoru Almanya’dan, şaşesi İngiltere’den, bataryası Çin’den toparlanacak bu sözde yerli ve milli arabayı bekliyoruz.

“SİYASİ SERMAYE YALAN OLURSA…”

“Siyasi sermaye yalan olursa gökyüzünde hayali yerli yolcu uçağı, yollarımızda hayali yerli araba olur da, sınırlarımızda bekleyecek hayali yerli tank olmaz mı? Elbette olur” diye devam eden Öztrak, şöyle konuştu:

* Bu ülkenin en stratejik askeri tesislerinden birini yerli tank yapacağız diyerek tek kuruş almadan Katar ordusuna peşkeş çektiler.

* Savunma Sanayi Başkanı ‘Altay tankı seri üretim projesi imzalandı, 18 ay sonra ilk tank Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek’ dedi 9 Kasım 2018 tarihinde.

* 18 aylık süre 9 Mayıs 2020’de doldu… Tank nerede? Tank yok. Para nerede? Para yok. Yatırım yapılacak dendi o da yok. Tam bir organize işler durumu.

* Altay tankları sözleşme süresinde teslim edilmediyse bunun bir müeyyidesi, tazminatı olmaz mı? Olmalı tabii. Ama işin içinde Erdoğan’a ilahi aşkla bağlı iş adamı ve Katar emiri olunca ne ceza ne de tazminat oluyor. Tank Palet onlara feda oluyor.

“HAYALİ İKTİSAT TEORİSİ DE ANLATTILAR”

“Erdoğan’ın şahsım rejiminde millete hayali bir iktisat teorisi anlattılar” diyerek devam eden Öztrak, şöyle konuştu:

* ‘Faizi düşürün, enflasyon da düşer’ dediler. Yetmedi bunu gidip bir de Londra’daki bankerlere anlattılar. Onlar da pusuya yattı.

* Kayınpeder, damat, birlikte Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları bir hayal uğruna har vurdular harman savurdular. Enflasyon da faiz de şahlandı. Yüksek faizle değersiz Türk Lirası arasında milletimiz ezildi.

* Bu arada Londra bankerleri de artık tefeci faizlerini ceplerine indirmeye başladılar. Bu 128 milyar lira nerede? Soruyoruz. Ortada yok. Damat nerede? Damat da ortada yok. Milletin 128 milyar dolarının hesabını veren var mı? O da yok.

“DAMAT GİTTİ FİKİRLERİ İKTİDARDA”

Öztrak, Berat Albayrak’ın 2018 yılında yaptığı bir konuşmaya da dikkat çekti. Albayrak’ın konuşmasında “Cumhurbaşkanımız Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağız dese, vallahi inanırız diyen seçmenlerimiz var” dediğini hatırlatarak “Damat gitti. Ama öyle görünüyor ki fikirleri hâlâ iktidarda. Damat der de kayınpederi yapmaz mı? Yapar. Kayınpeder şimdi Ay’a asfalt döşemeye karar verdi. Yapılacak yol kaç şeritli olur onu bilemem. Ama hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLER TERS KELEPÇEYLE YERE BAKSIN AMA VATANDAŞ AY’A BAKSIN…”

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Milletimiz şimdiden telaşlanmaya başladı. ‘Uzaya kaç araç için geçiş garantisi verilecek? Garantiler dolar mı, avro mu, bitcoin mi olacak yoksa? 5’li çete bu işten ne kadar götürecek?’ diye soruyor.

* Ama korkuyorum millet bu soruların cevabını beklerken, Erdoğan’ın şahsım rejimi, 21 B’den ihaleleri yapıp istihkakları ödemeye başlamış bile olabilir.

* Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre Ay ile ilk temas 2023’te olacakmış. Biraz da sert olacakmış. Bir de slogan bulmuşlar. Gökyüzüne bak Ay’ı gör…

* Millet ay başını göremez hale gelmiş, Ay’ı nasıl görecek? Açıkça ifade ediyorum, bunlar milletten öyle kopmuşlar ki, ‘Gökyüzüne bak, Ay’ı gör’ diyerek milyonlarla alay edebiliyorlar.

* Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum atanmasını protesto eden öğrencilere ters kelepçe takıp yere baktırmaya çalışan iktidar, vatandaşa, ‘Yaptıklarımı görme, Ay’ı gör’ diyor. Ama millet, beceriksizlerin çıkardığı ekonomik krizde, bırakın Ay’ı, ay başını görmeye uğraşıyor ama göremiyor.

* Türkiye’miz Uzay Ajansı kurmalı mıdır? Kesinlikle kurmalıdır. Türkiye’nin bir uzay stratejisi olmalı mıdır? Olmalıdır. Türkiye’nin uzaya gitme hedefi olmalı mıdır? O da olmalıdır…

* Ama bugün millet gelecek ayı nasıl çıkarırım diye düşünürken, sahipsiz kalmışken, ülkeyi yönetenler Ay’a çıkma masalı anlatırsa bunun adı apaçık siyasi cambazlıktır, siyasi hırsızlıktır, siyasi dolandırıcılıktır.

* Hükümete tavsiyemiz; uzaya çıkmadan önce bir sokağa çıkın. İnsan içine bir çıkın, milletin halini bir görün.