Öztrak: CHP olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Öztrak, “Milletimiz derin bir yasta ama bugün Erdoğan'ı izledik. Partisinin il kongrelerinde espriler, sloganlar, tezahüratlar… Gerçekten içimiz sızladı” ifadelerini kullandı. Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“DURUMU TBMM GÜNDEMİNE DEFALARCA TAŞIDIK”

“Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda, hain bölücü terör örgütü, yıllardır rehin tuttuğu, askerlerimizi, polislerimizi, kamu görevlisi 13 yurttaşımızı, 13 silahsız insanımızı, bir mağarada acımadan vurdu. Alçakça şehit etti. Terör bir insanlık suçudur, nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bölücü terör örgütünün rehin aldığı kamu görevlilerimizin durumunu TBMM gündemine defalarca taşıdık. Yine arkadaşlarımız bu konuda çok sayıda önerge verdi. Erdoğan'ın şahsım hükümetinin neler yaptığını, hep öğrenmeye çalıştık. Bu konuda kamuoyunun bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz.

“TERÖR BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Bölücü örgütün rehin aldığı görevlilerin tamamı, 2015 ve 2016'da kaçırılmış. Yani şahsım hükümetinin yürüttüğü ‘çözüm sürecinde'. Şimdi o süreçte yapılan hataların bedelini, şehitlerimizin aileleri ve milletimiz ödüyor. Terör bir insanlık suçudur. Mücadele buna göre, ve bu ciddiyetle yapılmalıdır. Hatalardan ders çıkarmak bir erdemdir.”

“ULUSAL YAS İLAN EDİLSİN”

Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta ama bugün Erdoğan'ı izledik. Partisinin il kongrelerinde espriler, sloganlar, tezahüratlar… Gerçekten içimiz sızladı. Milletin içi kan ağlarken, bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık.

Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi, başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Üzüntümüz, bu haberle daha da katlandı. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın müteveffa kralı için yas ilan edip, bayrağımızı yarıya çekenler, en azından 13 şehidimiz için 3 gün ulusal yas ilan edebilir.

MAHİR ÜNAL’A TEPKİ

Bu arada dün Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Sarayın iletişim memurunun, milletin aklıyla alay eden açıklamalarını kınıyoruz. Beyler bir kendinize gelin, 13 aslan parçamız mağaralarda rehin tutulurken, sizler bölücü elebaşından mektup dilenip, kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz.

Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı, devletin televizyonuna çıkaran, ‘Gerekirse Karayılanı 'da TRT'ye çıkarırız' diyerek savunan, siz değil miydiniz? Yine çözüm sürecine ‘Yeni Türkiye'nin Kuruluş Sözleşmesi' diyen, sizler değil miydiniz? Riyakârlığın bu kadarına da pes! Daha fazla rezil olmadan, edebinizle susmayı bilin. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terörün üstesinden elbette geliriz. Akılla, yürekle, azimle ve güçlü bir iradeyle, bu terör belasını alt ederiz. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın.

Biz bir kez daha, bölücü terör örgütünün bu hain eylemini lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerimizin acısını paylaşıyoruz.”