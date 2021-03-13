‘Özür dilemeye geldim’ dedi, öldürdü

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir süredir birlikte olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın evine gelen 32 yaşındaki Serhat Kantaş'ın kapıyı açtırdıktan sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü Bensu Narlı'nın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

ÖZÜR DİLEME BAHANESİYLE KAPIYI AÇMAYA İKNA ETMİŞ

Olaydan sonra kaçarken polislerin Milas-Söke karayolunda yakaladığı ve gözaltına alarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüğü Kantaş'ın ilk ifadesinde barışmak ve özür dilemek için geldiği evin kapısında, kapıyı açmayan Narlı ile bir süre tartıştığı, ardından özür dileme bahanesiyle kapıyı açmasını sağladığı iddia edildi.

Bensu Narlı'nın kendisine hakaret ve küfür ederek evden kovmak istemesi nedeni ile tartışma çıktığını ve kendini kaybederek cinayeti işlediğini belirttiği iddia edildi.

Narlı'nın arkadaşları ise kendisinden ayrılmak isteyen Kantaş tarafından sık sık şiddete maruz kaldığı bu yüzden Kantaş'tan uzaklaşmak istediği belirtildi.

BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Olayla ilgili soruşturma sürerken Bensu Narlı'nın bugün Milas ilçesinin Güllük Mahallesi'nde düzenlenecek olan ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Polisin olayla ilgili 4 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.