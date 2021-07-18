Pakistanlı sapıktan kan donduran ifade

Birkaç aydır Gebze'de olduğunu anlatan A.M., Pelitli Mahallesi'nde cami çevresindeki metruk binalarda kaldığını anlattı. O gün alkol aldığını ve A.A'yı gördüğünü belirten A.M., şöyle devam etti: “Alkolün etkisiyle bayan hoşuma gitti ve takip ettim. Tenha ve ağaçlık yere geldiğimizde arkadan yaklaşarak boğazını sıktım. Bayan aniden rahatsızlandı ve kendinden geçti. Yüz üstü yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Baş kısmından ve iki kolunun arasından girerek sürükleyip çalılık alana soktum. Burada pantolonunu ve iç çamaşırını çıkardım. Etraftan sesler gelince pantolonu giydirdim. Biraz uzaklaşıp geri geldim ve yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim.”

A.M., kızı ayıltmaya çalıştığını, sırtına alıp çalılık alandan yol kenarına taşıdığını ileri sürdü. Bu sırada kalabalık oluşunca birilerinin kızı tanıyıp ailesine haber verdiğini ve ambulans çağrıldığını anlatan A.M, “Kız arabaya konurken yardım ettim. Olaya kalkıştıysam da kaçabilecekken kaçmadım. Kıza cinsel eylemde bulunmadım.”