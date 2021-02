Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı

Trakya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler yatağından taştı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki Pancarköy Deresi’nin taşması sonucu da Alpullu beldesinin büyük bölümü sular altında kaldı, yaklaşık 400 ev ve 50 iş yerine su bastı.

VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Evlerini su basan vatandaşlar, geceyi otellerde geçirdi. Sel sularının en çok etkili olduğu Yenimahalle’de ise evlerin yanı sıra çok sayıda araç da sular altında kaldı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay, AKUT ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği beldede çalışmalar sürüyor.

BÖLGEYE DESTEK AMAÇLI ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Sel felaketinin yaşandığı Alpullu’ya destek için çevre il ve ilçe belediyelerinden ekipler de sevk edildi. Ekipler, taşkın yaşanan bölgeye gelerek vidanjör araçlarıyla su tahliyesi çalışmalarına başladı. Evleri tek tek temizleyen ekipler, zarar gören eşyaların da dışarı çıkarılmasına yardım etti.

Apullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ise, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Selden etkilenen vatandaşları ziyaret eden Ceylan, su basan ev ve iş yerlerini gezdi. Selden zarar gören evlerde, ekipler hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan sel felaketinin nedeninin bölgeden geçecek olan Yüksek Hızlı Tren için yol yapım çalışmasında Pancarköy dere yatağına müdahalesi sonucunda oluştuğu iddia edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ise taşkın nedeniyle Pancarköy dere yatağında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

“MADDİ HASARIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Sel felaketinin etkilendiği mahallelerden biri olan Yeni Mahalle’de muhtar Bulut Yaprak, Sözcü’ye açıklamalarda bulundu. Selden dolayı her hangi bir can kaybının yaşanmadığını anlatan Yaprak, maddi hasarın ise büyük olduğunu söyledi. Yaprak şu ifadeleri kullandı; “Aşırı yağmur nedeniyle dere taştı. Şu anda burası çok felaket bir durumda. Herkes evlerini boşaltmaya çalışıyor. AKUT burada Kızılay burada, AFAD burada çalışmalarını sürdürüyor. Su tahliyesi için çevre il ve ilçelerden çok sayıda ekip buraya geldi. Evleri su basan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından 300 kişi kapasiteli otellere yerleştirildi. Herhangi bir can kaybımız yok ancak maddi hasar çok büyük. Ekipler 24 saat burada çalışıyor. Şu anda hasar tespit çalışmaları yapılıyor.” dedi.

“KARAYOLLARI EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR”

Taşkının yaşandığı dere yatağına yol çalışmaları için müdahale edildiği iddiasına ilişkin ise Yaprak; “Şu anda taşkın nedeni daha tespit edilmedi. Karayolları dere yatağıyla ilgili incelemelerde bulunuyor, vali bey de konuyla ilgileniyor. Gerekli incelemelerin ardından taşkının nedeni belli olacak” dedi.