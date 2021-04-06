‘Pandemi sürecinde yitirdiğimiz öğretmen sayısı 16’ya çıktı’

Eğitim Sen üyeleri pandemi sürecinde öğretmen ölümlerine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde, okullarının önünde saygı duruşu yaptı.

Okulların gerekli önlemler alınmadan açılması sonrasında 3-4 öğretmenin yaşamını yitirmesiyle başlayan ölümlerin 16'ya yükseldiğini söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Milli Eğitim Bakanlığı açıklamadığı için öğretmenlerimizin sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip değiliz. Üyelerimizden bize gelen bilgilere göre 15 Şubat'tan bu yana yitirdiğimiz öğretmen sayısı 16'ya çıktı. Daha olgu ihtimali var ve bu bizi endişelendiriyor. Dikkatleri eğitimci ölümlerine çekmek için bu gün ülke genelinde eylemler yaptık” dedi.

“ANLADIĞIMIZ KADARIYLA KAPANMA İÇİN RAMAZAN BEKLENİYOR”

Okulların öncelenmesi gerekirken, hemen her alanda kontrolsüz açılımlar olduğunu söyleyen Kurul, “Gelinen noktada biz okulları kapatın demiyoruz, önlemler alın diyoruz” dedi. Birçok bilim insanının ve sağlık örgütlenmelerinin dile getirdiği gibi tam kapanmayı savunduklarını söyleyen Kurul aşıya dikkat çekti.

Kurul “Öğretmenlerin öncelikle aşılanmalarını istiyoruz.Aşı nerede diyoruz? Neden aşı yok, neden kitlesel bir aşılama yapılmıyor? Anladığımız kadarıyla kapanma için ramazan bekleniyor. Kapanma olacaksa öğretmenler kitlesel olarak aşılanmalı. Bu kapanmadan sonra çocukların okula gitmesi için kademeli açılım olmalı. Bu dönemde aşı programının yapılması gerekiyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim hakkı için sivil toplum örgütleri olarak baskı oluşturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.