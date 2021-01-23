Pandeminin ortasında 30 milyona Vilayetler Evi

Türkiye 2020 yılını pandemi ortamında geçirdi ve birçok belediye ile kamu kurumu zorunlu olmayan ihalelerini iptal etti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vilayetler Birliği ise Ankara Kızılcahamam'a termal havuzlu otel ve dinlenme tesisi yapmak için kolları sıvadı. Vilayetler Evi inşaatı için 1 Aralık 2020'de 30 milyon 164 bin liraya sözleşme imzalandı. 250 yataklı proje 400 günde tamamlanacak. Ankara Gölbaşı ve Anıttepe'de ise iki vilayetler evi daha bulunuyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar “Seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleri ile termal tesisimizin projesi hazırlandı” dedi.

BÜROKRATLAR KALIYOR

Vilayetler Evi, Polis ve Orduevleri gibi İçişleri Bakanlığı mensupları için yapıldı. Otel, restoran ve dinlenme tesisi biçiminde hizmet veren Vilayetler Evi'nden, üst düzey bürokratlar, Vali ve Kaymakamlar ile İçişleri Bakanlığı mensupları, milletvekilleri ile aileleri yararlanıyor. Restoran bölümü vatandaşlara açık. Nikah, nişan da yapılıyor. Oda fiyatları ise 350 lira civarında.

Tesiste 5 suit, 5 aile odası sauna, kurna ve hamam var

Tesis, Ankara Kızılcahamam Yenice Mahallesi, Soğuksu Caddesi üzerinde. Kılızcahamam Vilayetler Evi 250 yataklı bir proje. Ve 9 bin 600 metrekarelik bir alana yapılacak. Söz konusu tesiste yok yok. Tesiste sauna, kurna, çini motifli hamam, buhar odası ve havuz da bulunacak. 3 bodrum, 1 zemin, 5 normal ve çatı katından oluşacak binada, 90 normal, 5 suit, 5 aile odası olmak üzere 100 oda ve 250 yatak olacak. Bodrum katlarında ise termal bölümler ve toplantı salonları yer alacak. Kızılcahamam Türkiye'nin ve Ankara'nın önemli termal merkezlerinden biri olarak biliniyor.