Pandemiyle boğuşan esnafa icra tehdidi

Çanakkale Bakkallar ve Bayiler Odası, aidat borcu olan üyelerinin cep telefonlarına mesaj göndererek, borçların ödenmemesi durumunda icra işlemlerinin başlatılacağını bildirdi. Esnaf, pandemi döneminde gelen mesaja tepki gösterdi.

“PANDEMİDE İŞ YAPAMADIK AİDATLARIMIZ BİRİKTİ”

Bakkallar ve Bayiler Odası’nın SMS yoluyla gönderdiği mesaja isyan eden kantinci esnafı M.Ç., “Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir iş yapamıyoruz. Doğal olarak aidat borcumuz birikti. Mesajı görünce adeta beynimden vurulmuşa döndüm. Durumumuz olsa zaten borçlarımızı öderiz. Evimizi zor geçindiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kantinci esnafı M.Ç., gönderilen icra mesajına karşılık olarak, “Bakkallar Odası’na, esnafa vermiş olduğu pandemi desteğinden dolayı teşekkür ettiğini” belirtti.

“BU YASASL BİR ZORUNLULUK”

Tepkileri üzerine çeken Bakkallar Odası Başkanı Engin Kandemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Biz kimseyi icraya vermiyoruz. Bu resmi bir prosedür, uyarı mahiyetinde. Üyelerimize bu şekilde uyarı mesajı atmak zorundayız. Kanuni zorunluluğumuz. Devlet bize soruyor; ‘Sen niye uyarmadın’ diyor. Kimseyi icraya vermiyoruz, hele böyle bir dönemde” dedi.

İŞTE O SKANDAL MESAJ

Çanakkale Bakkallar ve Bayiler Odası’nın esnafa gönderdiği mesajda şöyle denildi:

* Sayın Üyemiz; Bakkallar ve Bayiler Odamıza kayıt yaptırmış olup, yasal süreler geçmesine rağmen yıllık aidatlarınızı zamanında ödememiş bulunmaktasınız. Mağdur duruma düşmemeniz için, süresi içerisinde ödemediğiniz yıllık aidat borçlarınızı 15 gün içerisinde ödemeniz gerekmekte olup, odamıza gelmeniz gerekmekte olup, aksi takdirde aidat borçlarınız için avukat yolu ile icra işlemlerine başlanacağı, bilgilerinize önemle rica olunur.

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