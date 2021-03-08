Panik butonlu kadın sayısı 1.5 milyona çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm kadınları kutladı. Antik Roma'dan başlayarak tüm dünyadan örnekler veren Bakan Soylu, Türk ve islam toplumlarında kadına verilen değere vurgu yaptı. Soylu, “İslâm düşüncesi cenneti annelerin ayaklarının altına sermişti. Türk Kadınlarının 1934 yılında aldığı seçme ve seçilme hakları için Fransız ve İtalyan kadınları 11 yıl, İsviçreli kadınlar 36 yıl daha bekledi” dedi.

İçişleri Bakanı'nın mesajının son bölümünde açıkladığı rakamlar Türkiye'de şiddetin boyutunun büyük bir hızla arttığını gözler önüne serdi.

Bakan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Artık şiddet mağduru kadınlarımıza daha yakınız. Tedbir kararı verme yetkisini, mahkemelerin yanı sıra Mülki İdare amirlerimize de yayarak, kapsayıcılığımızı arttırdık.

“90 BİN KADIN BUTONA BASTI”

Olaylara hızlı müdahale edebilmek ve ihbarları kolaylaştırabilmek için hayata geçirdiğimiz Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulamamızın indirilme sayısı, hedef rakamımız olan 1 milyonu aşarak 1 Milyon 520 bin 300 oldu. İhbar sayımız ise 90 bin 949 olmuştur. KADES'E DOKUN, HAYATA DOKUN mottosuyla hareket ediyor ve bu uygulamadan çok olumlu sonuçlar alıyoruz.”

3 YIL ÖNCE HİZMETE GİRMİŞTİ

Uygulamanın tanıtıldığı Mayıs 2018'de test aşamasındaki uygulamayı indirenlerin sayısı 24 bin 584 olarak açıklanmıştı. 2019 yılı sonuna gelindiğinde indirme sayısı 340 bine ulaştı.

KAMPANYADA ÇARPICI SONUÇ

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz Kasım ayında KADES’in bilinirliğinin artması için kampanya başlattı. Medya ve sosyal medyanın yanı sıra , vali ve kaymakamlar devreye sokuldu. 16 yaş ve üzeri 20 milyon 475 bin 178 kadına SMS gönderildi. Sonuç çarpıcıydı. 1 milyon hedeflenen kampanya sonunda, kendini şiddet tehdidi altında gören 1.5 milyondan fazla kadın uygulamayı indirdi.

16 Kasım 2020’de 550 bin 139 olan indirme sayısı, kampanya ile 20 Aralık’ta yüzde 113’lük artışla 1 milyon 174 bine yükseldi, butona basan kadın sayısı 62 bin 45 oldu.

ʻʻ Kadın Destek Uygulaması (KADES) Şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla tasarlanan mobil uygulama… 24 Mart 2018'de İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle hizmete girdi. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal mağazalardan indirebileceği uygulama ile acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları sağlanıyor. Uygulama,“Panik butonu” olarak nitelendiriliyor.