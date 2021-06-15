Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece yarısı, Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi’nde meydana geldi. ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, iddiaya göre annesi Sevgi Diplen ve babası Şenol Diplen’den para istedi. Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen’i ardından annesi Sevgi Diplen’i bıçakladı. Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen’in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen’in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)