Paraları kurtarmak için polisi ısırdı

Seyhan ilçesi, Bakımyurdu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kumarhane açılışı yapıldığına dair ihbar alan polis, 18 Haziran günü akşam 22.10 sıralarında adrese baskın düzenledi.

İçeride 22 kişinin olduğu iş yerine yaptığı baskında kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 lira, çok sayıda kart destesi ve oyun takımları ele geçirildi.

KOMİSERİ ISIRDI

Ekiplerin kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhane işletmecisi oldukları belirlenen 4 şüpheli polisle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kumarhanenin sahibi K.Y.'nin (36) kardeşi S.Y., kumar parasını elinde tutan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nde görevli komiserin elini ısırdı.

Olayla ilgili S.Y. (30), K.Y. (36), F.D. (29) ve H.T. (38) gözaltına alındı. Polis ayrıca söz konusu iş yerinde kumar oynadığını tespit ettiği 18 kişiye korona virüs salgını tedbirlerini ihlal etmekten ve Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uyguladı. (İHA)