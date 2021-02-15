Paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. (İHA)