Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.

Güncellenme: 09:34, 15/02/2021
Haberler Gündem

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. (İHA) 

Irak Milli Savunma Bakanlığı PKK Twitter
Yayınlanma Tarihi:08:32,