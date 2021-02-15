Paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

MSB&#8217;nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK&#8217;lı teröristin SİHA&#8217;lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. (İHA) . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6260486}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/paramotorla-kacmaya-calisan-3-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-6260486');aip2('newsArticle', {"identifier":6260486,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/paramotorla-kacmaya-calisan-3-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-6260486/","headline":"Paramotorla kau00e7maya u00e7alu0131u015fan 3 PKK&#8217;lu0131 etkisiz hale getirildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Irak","Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","PKK","Twitter"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/15/iecrop/paramotor-pkk-foto-caps_16_9_1613367153-880x495.jpg","author":"Ali u00d6zgu00fcr u0130nan","datePublished":"2021-02-15 08:32:45","dateModified":"2021-02-15 09:34:05","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":298}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/paramotorla-kacmaya-calisan-3-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-6260486/');