Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bolu-Seben karayolu Kozyaka Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fettah Batmaz idaresindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet C. idaresindeki 14 AAS 554 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle paramparça olan otomobildeki Fettah Batmaz ve eşi Ayşe Batmaz hayatını kaybederken, cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada, hayatını kaybeden çiftin cesetleri ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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