Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Parfüm kutusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir konteynerde patlayan parfüm şişeleri yangın çıkardı. Yangına önce köylüler ardından itfaiye müdahale etti, alevlerin büyümesi son anda önlendi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 17:42, 13/05/2021
HaberlerGündem

Dağbelen Mahallesi'nde Mehmet Kara isimli vatandaşın bahçesindeki konteynırda iddiaya göre parfüm şişesinin patlaması sonucu yangın çıktı.

İçerisinde koltuk takımları, yatak odası ve mutfak eşyaları olduğu öğrenilen konteynırdaki yangın hızla büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İki ekiple bölgeye giden itfaiye alevlerin sardığı konteynıra müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangında konteynır ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

“PARFÜM KUTUSU PATLAMIŞ”

Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hasan Kasap, yaptığı açıklamada “Yangın parfüm kutusunun patlamasıyla çıktı. Biz de hemen bahçe hortumlarıyla müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü. İçerisindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.” dedi.

İlginizi ÇekebilirYangın çıktı, vatandaşlar seferber olduYangın çıktı, vatandaşlar seferber olduİlginizi ÇekebilirGördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadıGördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
Yayınlanma Tarihi:17:41,