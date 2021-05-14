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Park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda aracının lastiği patlayan şahıs, park halindeki bir aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı. Şüpheli, patlamış olan lastiğini de olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Güncellenme: 13:05, 14/05/2021
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Park halindeki aracın lastiğini söküp kendi aracına taktı

Olay, Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün otomobilinin lastiği patladı. Şüpheli, cadde üzerindeki Lütfullah Bayav’a ait park halinde olan araca gözünü dikti.

Foto: İHA

Şüpheli, aracın sol arka lastiği söküp, lastiği patlayan aracına taktı. Patlak olan lastiği olay yerinde bırakan şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahıs ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)

Bursa İnegöl Polis
Yayınlanma Tarihi:12:58,