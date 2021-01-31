Park halindeki otomobilin beynini değiştirip çaldı

Olay, geçen perşembe günü Maltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde duran park halindeki araç çalındı. Aracının olmadığını gören H.A.K., polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızın eşkalini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, şüphelinin yaklaşık 1 dakika içinde araç kapılarını açtıktan sonra otomobilin motorunun beynini yanında getirdiği bir başka elektronik beyinle değiştirdiğini ve çalıştırarak götürdüğünü tespit etti.

SABIKA DOSYASI KABARIK

Hırsızlığı yapan kişinin daha önce de aynı yöntemle defalarca hırsızlık yapan Ali A. olduğu belirlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyonla şüpheli Ali A.'yı gözaltına aldı.

Ali A.’nın 78 adet oto hırsızlığı, 15 adet mala zarar verme, 40 adet belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Ali A. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (İHA)