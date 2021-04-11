Parkta dehşet! Çocuklara kurşun yağdırdı

Olay, Pamukkale ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde mahalledeki çocuklar oyun parkında oynadıkları sırada parkın yanındaki evden çıkan Hasan A. tüfekle ateş etmeye başladı.

O sırada parkta bulunan Şahin Uzar, parkta oyun oynayan yeğenlerini korumak için üzerlerine yattı. Hasan A.’nın tüfekle dehşet saçtığı o anlarda saçmaların isabet ettiği Uzar bacağından yaralandı.

Bölgedeki araçlara da saçmalar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaralanan Uzar’ın eniştesi Hüseyin Akçal’ı sakinleştirmeye çalışırken diğer yandan ise Hasan A.’nın bulunduğu evi abluka altına aldı.

BABANIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Üzerlerine kurşun yağdırılan çocukların babası Hüseyin Akçal'ın sesleri üzerine balkona çıkan Hasan A., buradan hakaretler etti. Öfkesi dinmeyen Hasan A., bu sefer polislerin arasından sıyrılarak eniştenin üzerine yürüdü. Polis ekipleri Hasan A.’yı güçlükle gözaltına aldı. Hasan A.’nın daha önce birçok kez mahallede yaşayan çocukları tehdit ettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığına yönelik raporu olduğu, ceza ehliyeti bulunmadığı için ceza almadığı öne sürüldü.

“ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE KURŞUN SIKIYOR”

O anları anlatan baba Hüseyin Akkaş, “Çocuklar parka oyun oynamaya geldi. Bu şahıs, çocuklarımın üzerine tüfek doğrultuyor. Eşimin kardeşi ise çocuklara mermi gelmesin diye üzerlerine yatıyor, o anda yaralanıyor. Çocuklarım koşarak eve geliyor. Çocuklarımın üzerine kurşun sıkıyor. Bundan daha önce de çok şikayet oldu. Benim hiçbir husumetim yok. Tanımam bilmem” dedi.

Daha önce de çok kez şahsın aynı davranışları sergilediğini belirten Ümmü Korucu, “Daha önce de böyle şeyler yaptı. Polisler geldi. Adamın deli raporu varmış, o zaman her deli böyle yapsın. Bu çocuk yeğenini parka getiriyor sanırım. Biz sadece silah sesini duyduk” ifadelerini kullandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hasan A.’nın tüfekle evden çıkarak dehşet saçtığı o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda Hasan A., tüfekle evden çıkarak çocukların üzerine yürüyor. Daha sonra ise aile üyeleri Hasan A.’yı sakinleştirmek için evden çıkıyor. Hasan A., yine tüfekle eve geri dönüyor.

Olayda yaralanan Şahin Uzar sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullandığı tüfekte polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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