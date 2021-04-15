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Parkta polisin uyardığı kişi: Hanım temizlik yaparken evden kovuyor

Çorum'da corona virüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan kişi, kendisini uyaran polise, Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana daha temizliğim bitmedi niye erken geldin diyecek dedi.

Güncellenme: 15:19, 15/04/2021
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Kentte coronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu. Hürriyet Parkı’nda şerit çekilerek önlem alınan alanda oturan kişiler polis tarafından uyarıldı. Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz.

Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana daha temizliğim bitmedi erken niye geldin diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız diye yanıt verdi. Polis memuru ise Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz dedi. Polis ve vatandaş arasındaki diyalog çevredekileri güldürdü.  (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:56,