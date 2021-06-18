Parkta torununun gözü önünde polis dayağına tazminat kararı

53 yaşındaki Tahir Gökatalay, Konya’dan çocuklarını ziyaret için Ankara’ya gitti. Torunuyla birlikte bir parkta otururken birden etrafını polisler sardı. İddiasına göre torununun önünde tekme-tokat zorla yakalanarak karakola götürüldü.

Karakolda, hakkındaki cinsel taciz ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı ancak bu süreçte polise direndiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İLK RAPOR: YARALANMA BULGUSU VAR

Gözaltına alınırken alınan ilk sağlık raporunda yaralanma bulgusu tespit edilmesine rağmen bir gün sonra serbest bırakılırken farklı bir doktordan alınan ikinci raporda dayak izine rastlanmadığı yazıldı. Tahir Gökatalay, 2011 yılında yaşanan olaydan hemen sonra şikayetçi oldu.

İki ayrı yönde rapor düzenleyen iki doktorla ilgili soruşturma izni talebi kaymakamlıkça reddedildi. Başsavcılıkça nezarethane kamera görüntüleri istendi ancak görüntüler silinmişti. Saklanıp saklanmadığı anlaşılamadı.

Başsavcılık polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına buna karşılık Gökaltay’a ceza davası açılmasına karar verdi.



ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN İLK KARAR



Başsavcılık kararının kesinleşleşmesi üzerine Tahir Gökaltay 2013 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, alınan iki sağlık raporu arasında çelişki bulunduğuna vurgu yaptı. İlk raporun savcıya bildirilmediğini dikkate alarak yakalama sırasında yaralanmanın mevcut olup olmadığının dahi açıklığa kavuşturulmaması nedeniyle kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

POLİSE DİRENDİ İDDİASINA BERAAT



Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası Başsavcılıkça 2016 yılında soruşturma yeniden açıldı.

Bu arada Tahir Gökatalay polise direnme iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Ancak Tahir Gökaltay 2019 yılına gelindiğinde soruşturmanın etkisizleştiğini fark ettiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne birkez daha başvurdu.

27 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, polislerle ilgili açılan yeni soruşturmanın devam etmesine rağmen, kötü muamele yasağının makul süratle soruşturma yükümlülüğü yönünden ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi ikinci kararının hüküm metninde şu ifadelere yer verdi:

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,