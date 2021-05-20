Parti binasına bombalı saldırı keşfinde yakalandılar

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada dün önemli bir terör operasyonuna imza atıldı.

Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik 6 ilçede düzenlenen baskında 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda; 7 AK 47 ( Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silah, 18 AK 47 şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği, bir keskin nişancı dürbünü, 1 keskin nişancı kamuflajı bir de telsiz ele geçirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞI

Terör örgütünün illegal alan sorumlusu olduğu öne sürülen Arzu Ö., silahlı alan sorumlusu olduğu belirtilen Ünal Y.'nin de gözaltına alındığı operasyon sayesinde bazı eylemlerin de önlendiği belirtildi.

Engellenen eylemler arasında AKP Pendik İlçe Binasına yönelik bombalı saldırı hazırlığının da bulunduğu belirtildi. Polisin takibindeki şüphelilerden biri ilçe binası çevresinde keşif yaparken yakalandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Operasyondan 2 gün önce 17 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında keşif yapan terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Ünal Y.’nin de gözaltına alınan şüpheliler arasında olduğu ve iki gün üst üste keşif yaptığı belirtildi. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.