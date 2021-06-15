Parti binasında hayatını kaybetti

Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki Demokrat Parti (DP) Antalya İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen 2 çocuk babası Ercan Başak (52), çay ocağına girdi.

Bir süre sonra ocağa kahve almaya gelenler Başak'ı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Partililerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 50 dakikalık kalp masajı yapılan Başak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Başak'ın daha önce anjiyo olduğu öğrenildi. (İHA)