Partisinin ‘lebaleb’ kongrelerine katılan AKP’li vekil corona virüsüne yakalandı

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özboyacı, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin” ifadelerine yer verdi.

PARTİSİNİN İL KONGRELERİNE KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Corona virüse yakalanan Özboyacı’nın partisinin il kongrelerine katıldığı ortaya çıktı.

15 Şubat tarihinde AKP Konya İl Kongresi’ne katılan Özboyacı, kongre fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile teşrif ettiği Konya İl Kongremizi gerçekleştirdik. Son Başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta ve Bakanımız Murat Kurum'un da katıldığı kongrede görevine devam edecek olan Hasan Angı ve yönetimine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

4 gün önce de partisinin Eskişehir İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılan ve o anlara ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Özboyacı şu notu düştü:

* Milletvekilimiz Emine Nur Özkan Günay ile birlikte Eskişehir İl Gençlik Kolları Kongremizi gerçekleştirdik.

* Görevini başarıyla sürdüreceğine inandığımız Musab Tayyip Altınkaynak kardeşimize ve yeni yönetimine başarılar diliyorum.