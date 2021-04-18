Patates dağıtımında izdiham

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve soğanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıya ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates çuvalları şeklinde dağıtılmaya başlanmıştı.

İZDİHAM YAŞANDI

Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sokak ortasında bir kamyondan yapılan patates dağıtımına halkın yoğun ilgi gösterdiği ve izdiham yaşandığı görüldü.

Eyyubiye Çamlık Düğün Salonu önüne park eden kamyondan yapılan dağıtımında izdiham oluşturan vatandaşların sosyal mesafe ve salgın kurallarının ihlal ettiği görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşların izdiham sırasında yere düşen patatesleri toplamaya çalıştığı görüldü.

“BİR KAMYON 3 DAKİKADA BİTTİ”

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaşın, “Bir kamyonu 3 dakikada bitirdiler” dediği duyuldu.

“BU UTANÇ KİMİN?”

Görüntüleri paylaşan ve tepki gösteren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanı Hakan Genç, “Bu görüntüyü siyasetten uzak adil, tarafsız vicdanımın sesini dinleyerek paylaşıyorum. Buna bağlı olarak yorum yapıyorum. Allah aşkına bu rezalet nedir? Bu insanlar gerçekten 10-15 kilogramlık patates çuvalına mı muhtaç? Yazık. Utanç verici bir durum. Bu utanç kimin? Sebep kim?” ifadelerine yer verdi.

HİLVAN KAYMAKAMI’NIN PATATES DAĞITIMI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yine Şanlıurfa’da Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan'ın bir vatandaşa patates çuvalı verip fotoğraf çektirmesi, dağıtımı şova dönüştürdüğü gerekçesiyle tepki çekmiş, AKP’liler tarafından da eleştirilmişti.

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