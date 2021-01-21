Pazar artığıyla beslendiğini söyleyen vatandaş Akşener’e dert yandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleket gezilerine Ankara'da devam etti. Kahramankazan ve Kızılcahamam İlçelerini ziyaret eden Akşener'in, ilk durağı Kahramankazan oldu. Bölge esnafıyla bir araya gelen Akşener sorunları bir bir dinledi.

“YETER ARTIK BU KADAR HAKSIZLIĞA DAYANAMIYORUM BEN”

Ziyaret sırasında Akşener’in yanına gelen bir kadın şu sözlerle dert yandı; “Kendileri saraylarda oturuyorlar bıktık artık. Gençlerimiz hapiste sürünüyor, işsizlikten, açlıktan ölüyor. Harp okulundaki çocuklara ağlıyorum, üzülüyorum. Harp okulundaki 17 yaşındaki kızların ne günahı var. Duysunlar benim sesimi artık. Gençleri çıkarsınlar beni hapse atsınlar onların yerine. Yeter artık bu kadar haksızlığa dayanamıyorum ben.”

“HER HANGİ BİR DESTEK ALMADIK”

Ziyaret kapsamında bir berber dükkanına da giren Akşener'in berber esnafının sorunlarını dinledi. İşlerin durgun olduğunu söyleyen berber esnafı, “Pandemi döneminde iki ay kapalı kaldık. Bu dükkan kiralık, kiralarımız birikti, SGK borçları tahsil edildi, herhangi bir destek alamadık. Bu konuda sesimizi duyurmanızı istiyoruz” dedi.

“BÜYÜK SIKINTIDAYIZ”

O esnada berber dükkanında olan ve tıraş olan başka bir vatandaş ise 3 tane fabrikasının olduğunu söyleyerek Akşener'e şunları söyledi:

*Durumumuz hiç iyi değil. Çalışanlarımızı mecbur izne çıkarttık. Devlet bin 650 lira para veriyor, çalışanlar biz ne yapacağız diye soruyorlar. İzne çıkanların çalışması da yasak, çalıştıkları takdirde aldıkları bu para da iptal oluyor.

*Büyük sıkıntıdayız. Kredi çekmeye gidiyoruz, ipotek istiyorlar. Zaten bunlar olduktan sonra satılıp bir şekilde döndürülebilir. Devlet bir halkın içine girse durumu görür, meclisten konuşmakla olmuyor. Sizden başka kimse derdimizi sormaya gelmiyor.

Bir yıldır esnafları gezdiğini hatırlatan Akşener, “Siyasi cenah siz vatandaşları konuşmuyor. Siyasilerin birbirlerine ne dediği üzerinden siyaset yapılıyor. Siz acılarınızı unutturmak için harika bir yöntem. Gezilerimde siyaset yapmıyorum, burada özne sizsiniz, sizlerden çok şey öğreniyoruz. Erkek ve kadın kuaförlerinin durumu tüm ülke de feci durumda” dedi.

“150 KİLO TAVUK SATIYORDUM ŞU AN 20 KİLO SATIYORUM”

Akşener, Kahramankazan’daki bir kasap dükkanına da girerek esnafa işlerin nasıl gittiğini sordu. İşlerin eskisi gibi olmadığını söyleyen esnaf, Akşener’e şöyle cevap verdi “Zor geçiniyoruz, 3 çocuğum var. Dükkanda daha önce 100-150 kilo tavuk satıyorken şu anda 20 kilo tavuk satıyorum. Daha önce vatandaşlar büyük tavuk istiyorlardı 20 liralık tavuk istiyorlar. Fiyatı yüksek olduğu için 20 liraya da tavuk yok zaten.”

“EMEKLİYİM ÇARESİZİZ”

2 bin 300 lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir vatandaş ise gelen faturalardan dolayı Akşener'e dert yandı. Pazardan artık topladığını anlatan vatandaş, “Aciz durumdayız. Çok felaket durumdayız. 2 bin 300 lira emekli maaşı alıyorum. Evim kira değil fakat bin lira kredi ödüyorum. 300 lira fatura doğal gaz borcum var. İhbarname geldi. Bu gün kestiler. 150 lira elektrik borcum var. Biz iki kişiyiz emekliyiz. Vallahi, billahi kurban bayramından sonra et almamışız. Pırasa, pazar artığı şu bu…Yani ne diyelim, nereye gideyim, nereye kafamızı vuralım. Çaresiziz.”

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