Pazar doldu! Üretici de tüketici de şikayetçi: Bu gidişle zor normalleşiriz

Tam kapanmanın devam ettiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün 53 mahalleden 26'sında semt pazarı kuruldu. Vatandaşlar semt pazarlarına akın ederken pazar girişlerinde bulunan zabıtalar vatandaşların ateşini ölçtü; polis, bekçi ve jandarmalar pazar yerine otomobil ile gelinmesine izin vermedi.

Yürüyerek pazar yerine gelen vatandaşlar ise teker teker alındıkları mekanda alışveriş telaşı yaşadı. Birçok vatandaşın zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

“ALIŞVERİŞE GELİYORUZ ÇÜNKÜ MECBURUZ”

Özel bir catering şirketinde çalışan evli ve bir çocuk babası 32 yaşındaki Hüseyin Poyraz, “Vallahi korkarak çekinerek alışverişe geliyoruz, çünkü mecburuz, gelmesek ne yiyeceğiz. Ancak tam kapanmanın kurallarına kesinlikle uyulduğuna inanmıyorum. Salgının başından beri bu böyle. Vatandaş bunalımda, güvenlik görevlisi ne yapacağını bilemiyor. Ancak kurallara tamı tamına uyulsaydı, bugüne gelinmez böyle olmazdı. Biz zor normalleşiriz” diye konuştu.

ÇİTFÇİ: DAHA FAZLA KAPANMAYA DAYANAMAYIZ, ARKADAŞLARIMIZ İNTİHAR EDİYOR

Milas'ın Kafaca köyünden Bodrum pazarına getirdiği sebze ve meyveleri satmaya çalıştığını belirten Muharrem Özdemir (41) “Ürettiğimiz tarlada kaldı çoğu çöpe gidiyor. Çünkü haftalık günlük üretip pazara getiremiyoruz. Hadi kışın soğukta ürünü bir şekilde muhafaza ettik, ama şimdi yazın ürünü korumamız mümkün değil. Ayrıca müşterimiz de bitti. Zengin müşteri zaten korkudan pazara gelmiyor. Bir kere daha kapanırsak biz bu yükü kaldıramayız, dayanamayız, Milas'ta çiftçi arkadaşlarımız intihar etmeye başladı, felaketin boyutu büyük şehirlerden hissedilmiyor galiba. Biz üretmezsek, kazanmazsak insanlar bir gün yiyecek bulamayacak” ifadelerini kullandı.

TURİSTLER DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ YAPTI

Bodrum'un Gümbet sahilindeki otellerde konaklayan az sayıdaki yabancı turistler de bol bol güneşlendi, denize girdi, tatilin keyfini yaşadı. Bodrumlu turizmciler umutlarını yerli turiste bağladıklarını söylediler.