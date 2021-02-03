Peçeteye emdirilmiş 400 içimlik bonzai ile yakalandılar

Operasyon, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekipleri ilçede Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin eden ve kullanan şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonla 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 400 içimlik sıvı bonzai emdirilmiş peçete, 3 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 480 TL, 200 dolar, 250 euro para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe at 19 adet fişek kapsamında el geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 3'üne hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 kişide uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)