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İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şehitlerin kimlikleri şöyle: Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Sözleşmeli Er Müslüm Toprak...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:26, 30/04/2021
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İki askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda görev yapan Sözleşmeli Er Müslüm Toprak ikmal sırasında helikopterden düştü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toprak şehit oldu.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

28 Nisan’da Hakkari bölgesinde arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK’lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı’na gitti. Dört ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı’nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı’nın ise Ankara’da oldukları öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:13,