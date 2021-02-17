Pendik’te feci motosiklet kazası

Pendik'te sokak arasında ilerleyen bir paket servis firmasında çalışan motor sürücüsü, yol kesişiminde hızla gelen bir servis aracının çarpmasıyla yola savruldu. Motor sürücüsünün kullandığı kask ise kafasından çıkarak yola fırladı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dört yola geldiği esnada yolun sağ tarafından hızla gelen bir servis aracının çarpması sonrası savrulduğu ve kafasında bulunan kaskında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafasından fırladığı görülüyor. (İHA)