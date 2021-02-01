Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pendik’te ‘pes’ dedirten hırsızlık! Sahibiymiş gibi alıp gittiler

İstanbul Pendik’te site sakinleri uykudayken evlere giren şüpheliler, otomobillerin anahtarlarını alıp , bahçedeki 2 otomobili site sakiniymiş gibi çalarak kayıplara karıştı.

Güncellenme: 08:19, 01/02/2021
Haberler Gündem
Pendik’te ‘pes’ dedirten hırsızlık! Sahibiymiş gibi alıp gittiler

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında Pendik'te Yenişehir Mahallesi’nde kimliği belirsiz 2 şüpheli şahıs, site sakinleri uykudayken, evlerine girerek, iki otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra otomobilleri çalıştıran 2 hırsız site sakini gibi kapıyı güvenliğe açtırarak hızla siteden uzaklaştı.

‘PES’ DEDİRTEN RAHATLIK

Gün aydınlandıktan sonra araç anahtarlarının ve otomobillerinin yerinde olmadığını anlayan 2 site sakini, sitenin güvenliğine koştu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlisinin site sakini zannettiği 2 şüpheli şahıs rahat tavırlarla 2 otomobili farları kapalı bir şekilde çalarak kayıplara karıştı. (İHA)

istanbul pazar