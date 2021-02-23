Pervin Buldan’dan Süleyman Soylu’ya ‘fotoğraf’ yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir TV kanalındaki röportajı sırasında gösterilen fotoğraflar hakkında açıklamada bulundu. Fotoğrafların AKP iktidarı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya silah bıraktırma girişiminin yapıldığı çözüm sürecinde çekildiğini anlatan Buldan şunları söyledi:

TEPEMİZDE İHA’LAR UÇUYORDU

– Bir defasında Kandil'de görüşme gerçekleştirdiğimiz sırada, dışarıda yaptığımız görüşme esnasında üzerimizde iki İHA dolaşıyordu. İki İHA biz o görüşmeleri yaptığımız esnada tepemizde dolaşıyordu. Ankara'ya döndüğümüzde sorduk “Sizin güvenliğiniz için uçuyorlardı” dediler. Kandil görüşmelerini devletin güvenlik amaçlı uçurduğu İHA'ların altında gerçekleştirdik.

– Bütün bunlar devletin kayıtlarında mevcuttur. Çünkü her yaptığımız görüşme, Kandil'deki görüşme de hükümetle ve devletle yaptığımız görüşme de İmralı'da yaptığımız görüşmeler de kayıtlarda mevcuttur. Ben ne bir fazlasını ne bir eksiğini söylemiyorum, anlatmıyorum.

ERDOĞAN UMUTLA BEKLİYORDU

– Soylu efendi bak, iyi dinle bunları! Sana o fotoğrafın hikâyesini de anlatayım. Kandil fotoğrafları PKK'den silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere aittir Soylu Bey. İki gün önce bir TV programında gösterdiğin fotoğraflar… Öcalan'ın Kandil'e PKK'ye, Türkiye'ye karşı silahları bırakma çağrısının yapıldığı ya da çağrısının yapılacağı ve bizim o mektubu götürdüğümüz, mektuplar üzerinde konuşulan görüntülerdir. Onların fotoğraflarıdır. Senin genel başkanın Erdoğan da heyecanla bu mektubun Türkiye'ye nasıl döneceğini ve bizim bu mektuba karşılık olarak Türkiye'ye neler getireceğimizi heyecanla, umutla bizlerden bekliyordu.

O MEKTUPLARI İLGİLİLERE TESLİM DE ETTİK

– Biz o mektupları getirdik. İlgililere teslim de ettik onlar da arşivlerde, kayıtlarda mevcuttur. İsteyen istediği zaman o mektupları da devletin yetkililerinden isteyebilir. O fotoğrafları Kandil’dekiler çekti. Şimdi bize diyorlar ya “Gitmişler orada boy boy fotoğraflar çekmişler” diye. Bir defa oraya gidince İmralı'ya gittiğimiz gibi elimizde telefon yok, telefon götürmek oraya da gidince de yasak İmralı'ya gidince de yasak. Fotoğraf çekebileceğimiz bir makine yok. Çekilen hiçbir fotoğrafı biz çekmedik. Kandil'deki fotoğraflar üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra basına yansıdı. Ama başka bir fotoğraf var tabi İmralı'da çekilen bu fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafı kim çekti ve bu çekilen fotoğrafı bize kim verdi. Soylu bunu araştırsın.

KİMİN NEREDE OTURACAĞINI BELİRLEYEN ERDOĞAN'DIR

– Bu da Dolmabahçe mutabakatının fotoğrafı. Bunu da biz çekmedik. Bunu da oradaki yetkililer çekti. Her üç fotoğraf üzerinden de bu çağrıyı İçişleri Bakanı'na yapıyoruz; Her üç fotoğrafın da amacı aynıydı ve kimler tarafından çekildiği de açık ve net olarak ortadadır. O Dolmabahçe Mutabakatı'nın açıklandığı gün ince bir ayrıntı var. O salonda kimin nerede oturacağını belirleyen bile bizzat Erdoğan'dır! Şimdi bu gerçekleri bir tarafa bırakıp iftira ve yalanlara sarılarak algı operasyonlarıyla sorumluluktan kurtulacağınızı sanıyorsunuz çok büyük yanılıyorsunuz.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE CENAZE GELMEDİ

– O süreç halklarımızın geleceği için, bedenlerin toprağa düşmemesi için fedakarca yürütülen bir süreçti. Bugün de olsa hiç tereddüt etmeden aynı fedakarlığı yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yeter ki tek bir insanımızın bile burnu kanamasın. Bırakın yaşamını yitirmesini tek bir insanımızın tırnağına taş değmesin diye biz bu fedakarlığı yapmaya hazırız. Ne mutlu bize ki üç yıl boyunca çözüm sürecinde cenaze gelmedi. Yürüttüğümüz onurlu duruş vardı, biz bu onurlu duruşun arkasındayız. Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde açıklayacağız.

– Çözüm sürecinde bizlere, partimize, heyetimize neler vaat edildiğini, hangi sözler verildi, çözüm süreci başarıya ulaşırsa nelerin yapılacağına dair bizlere vaat edilenleri yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz. Ne yaparlarsa yapsınlar HDP'ye ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar suçlarının üzerini asla örtemeyecekler. Bize attıkları çamur onların elinde kalmaya devam eder.

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