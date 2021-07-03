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‘Pes’ dedirten anlar… Sosyal medyada büyük tepki çekti

Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri  ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

Güncellenme: 07:53, 03/07/2021
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Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı’ndaki bir iş yerinde çalışan kişi,  gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek ‘Konya- Adana’yı geçti’ notuyla  ‘bora_q1’ kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü. (DHA)

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Adana cep telefonu Konya pazar Van
Yayınlanma Tarihi:07:47,