Peş peşe gelen boğulma vakaları bayramı hüzne boğdu

Boğulma vakaları etkisini artıran rüzgarla birlikte peş peşe gelmeye başladı. Enez’de denize giren Murat Erez ve ağabeyi Ömer Erez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardıma koşup sudan çıkardığı kardeşler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerden Murat Erez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ömer Erez ise Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

“ENEZ’DE 15 GÜNDE 2 KİŞİ BOĞULARAK ÖLDÜ”

Enez Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son 15 günde maalesef iki vatandaşımız denizde boğularak hayatlarını kaybetti. Lütfen, yüzmeyi bilmiyorsanız kesinlikle denize girmeyin. Yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin kalp krizi, kramp vb. durumlara karşı kıyıdan çok fazla uzaklaşmayın. Tek başınıza mümkünse denize girmeyin. Kronik rahatsızlığınız mevcutsa doktor tavsiyesi ile yüzün ve kesinlikle kıyıdan uzaklaşmayın. Yemek yedikten sonra hemen denize girmeyin. Hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızı maalesef geri getiremiyoruz. Lütfen, mutluluğumuz hüzne dönüşmesin” denildi.

AMASRA’DA 13 YAŞINDAKİ TALHA KURTARILAMADI

Bayram tatili için Ankara’dan Bartın’ın Amasra ilçesine gelen Çankaya ailesi, sabah saatlerinde Bozköy plajına gitti. Burada, Talha Çankaya ile birlikte denize girdiği babası ve eniştesi dalgaların arasında kaldı. Baba ve damadı kıyıya çıkarken Talha Çankaya ise kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi. Dalgıçların yaptığı aramayla 3 saat sonra Talha Çankaya’nın cesedine ulaşıldı. Bu sırada sahilde bulunan annesi, sinir krizleri geçirdi.

Talha Çankaya’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Bartı’nın 59 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan dalgalar nedeniyle çeken akıntı oluşurken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri 17 plajda denetim yaptı, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

DAYI VE YEĞEN SON ANDA DENİZDEN ÇIKARILDI

Olay, Sinop’un Akliman sahilinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Denizdeki fırtına nedeniyle yapılan uyarılara rağmen denize giren Ayşe U., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Yeğenini kurtarmak için denize giren Erdal T. de sert dalgalara kapıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar durumu fark ederek Erdal T. ve Ayşe U.'yu 2 dakika içinde denizden çıkardı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye ilk müdahalesini yapan cankurtaranlar Doğukan Yılmazer, Mehmet Çakır, Oğuzcan Tosun, Erdem Çavdar ile Uğray Ulukan ve cankurtaran şefi Kasım Arda Yılmazer yaşanabilecek bir faciayı önledi. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Erdal T. sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Ayşe U. da yürüyerek ambulansa alındı. 2 kişi tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (İHA-DHA)

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