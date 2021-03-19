Peş peşe operasyonlar… Gözaltına alınanlar arasında HDP’li yöneticiler de var

İSTANBUL: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. HDP Kağıthane ilçe eşbaşkanları Ayhan Yıldız, Behiye Demir, Beşiktaş İlçe Eşbaşkanı Remziye Bor, HDP İstanbul İl Örgütü yöneticileri Fatmanur Günbeyi, Sermin Danışman Turgay, Esenyurt İlçe Örgütü üyeleri Hatice Yıldız, Baran Sümbül ve Demokratik Bölgeler Partisi MYK üyesi Eşref Yaşar gözaltına alındı.

ANKARA: Ankara’da terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10’u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, HDP Ankara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, HDP PM Üyesi Ali Özkan, Eskişehir İl Eşbaşkanı Şükriye Ercan ve Mamak İlçe Eşbaşkanı Mustafa Uğur Akkaya bulunuyor.

KOCAELİ: Kocaeli’de düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

ADANA: 21 Mart’taki Nevruz kutlamaları öncesi, sosyal medya sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.G. (55) K.C. (34) ve F.K. (39) Ceyhan ilçesinde gözaltına alındı.

MERSİN: Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde, Nevruz kutlamalarında eylem yapacakları saptanan 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. (Habib ATAM / SÖZCÜ-DHA-İHA)