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Peynir arasında esrar sevkiyatı

Adana’da polisin arama yaptığı otobüsün bagajında peynir tenekesinin içinde 2 kilo esrar ele (İHA)geçirildi.

Güncellenme: 11:03, 06/02/2021
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Peynir arasında esrar sevkiyatı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gelen bir otobüste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine İncirlik Park Alanı uygulama noktasında şüpheli otobüsü durdurdu.

Otobüste hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler bagajdaki bir torbada bulunan peynir tenekesinin içinde paketlenmiş halde 2 kilo esrar ele geçirdi. Polis, bagajın sahibi R.Ç.'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda peynir tenekesinin içinde esrar olduğunu bilmediğini söyleyen zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA) 