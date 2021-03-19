Peynir fabrikasında amonyak tankı patladı

Olay, sabah saatlerinde Keşan-İpsala karayolunun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir peynir fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerinin sabah vardiyasına başladığı sırada onarımı devam eden amonyak tankında gaz sızıntısı yaşandı. Çevreye dağılan gaz, kısa sürede fabrikaya yayıldı.

Bu sırada işçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 8 işçi, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fabrika bahçesinde bekleyen diğer işçilere ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, sağlıklı soluk alıp almadıkları kontrol edildi.

İlk belirlemelere göre, 20 işçi amonyak gazının vücutlarında kalmaması için yıkanmaya alınırken, ardından sağlık durumu takibi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da fabrikaya gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Helvacıoğlu, olayın kontrol altında olduğunu belirterek, hastanede tedavi gören işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. (İHA)