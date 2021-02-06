Phishing yöntemiyle 240 bin lira dolandırdılar!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, bilgileri dışında adlarına kredi kartı çıkarılan mağdurların şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, mağdurların banka hesap bilgilerinin çalındığı anlaşıldı. Oltalama yöntemi kullanan dolandırıcıların kurbanı olan mağdurlar adına kredi kartları çıkarıldığı ve harcama yapıldığı tespit edildi.

14 BİLGİSAYAR

Jandarmanın siber ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerinin Esenler'de bir cep telefonu dükkanı işlettiğini belirledi. Araştırmaların ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken 12 dizüstü bilgisayar, 2 sunucu bilgisayar, 25 adet hard disk, 5 SSD disk, 31 hafıza kartı, 27 USB bellek, 40 banka kartı, 2 adet renkli yazıcı, 17 cep telefonu, 27 sim kart ve bir araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

240 BİN LİRA

Aramalarda tavan arasında ele geçirilen bir ‘harddisk'te banka bilgisi ele geçirilen kişilerin listesi bulundu. Şüphelilerin şu ana kadar tespit edilen vurgunu 240 bin lira olduğu öğrenildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Haklarında “Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması” ve “Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık” suçu kapsamında işlem yapılan 2 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerden A.G. hakkında, adli kontrol hükmü ve yurt dışı yasağı uygulanırken, M.G. tutuklandı.

OLTALAMA NEDİR?

Oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık yapanlar, daha çok sosyal medyadaki ilanlarla dolandırıcılık yapıyor. Dolandırıcılar bu yöntemde önce bankaların internet sitesinin bir kopyasını oluşturuyor. Daha sonra ise “Çok düşük oranla kredi” ve “Hediye kazandınız” gibi ilanlar yayınlıyor. Bu ilanları tıklayanlar sahte banka hesabına yönlendiriliyor. Bu site üzerinden internet hesabınıza girdiğinizde, tüm bilgiler şebeke üyelerinin eline geçmiş oluyor.