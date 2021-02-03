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Piyasa değeri 1 milyon TL: İstanbul’da ele geçirildi

Büyükçekmece'de depo olarak kullanılan ahıra polis ekiplerince yapılan baskında 9 ton etil alkol ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 12:13, 03/02/2021
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Piyasa değeri 1 milyon TL: İstanbul’da ele geçirildi

Çakmaklı Mahallesi Medeniyet Sokak'ta, binanın ahır kısmında alkol depolandığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler sabah saatlerinde, belirlenen adrese baskın yaptı.

Bir hafif ticari araç buradan çıkacağı sırada durduruldu. Aracın içerisinde şişelenmiş, dağıtıma hazır sahte alkol ele geçirildi. Ekipler daha sonra ahırın içine girdi. Ahırda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 9 ton etil alkol ele geçirdi. (DHA)

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