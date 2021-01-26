PKK’nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifresi edilmesi ile yakalanmalarına yönelik soruşturma başlatıldı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, sözde Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi üyeliklerine seçildikleri, terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli altı ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. (DHA)