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PKK’nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:25, 29/03/2021
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PKK’nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın Kandil bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK’nın sözde Gümrük Koordinasyonu sorumlusu ‘Renas Aydın’ kod adlı Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:23,