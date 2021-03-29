PKK’nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri&#8217;nin (TSK) Irak&#8217;ın Kandil bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK&#8217;nın sözde Gümrük Koordinasyonu sorumlusu &#8216;Renas Aydın&#8217; kod adlı Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. (İHA). . İlginizi ÇekebilirEylem planlayan PKK&#039;lıya MİT operasyonu. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6341349}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/pkknin-kritik-ismi-etkisiz-hale-getirildi-2-6341349');aip2('newsArticle', {"identifier":6341349,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/pkknin-kritik-ismi-etkisiz-hale-getirildi-2-6341349/","headline":"PKK&#8217;nu0131n kritik ismi etkisiz hale getirildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["ayd\\u0131n","eylem","Irak","PKK","TSK","T\\u00fcrk Silahl\\u0131 Kuvvetleri","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/29/iecrop/2529648_810x458_16_9_1571203541_16_9_1616310594_16_9_1616409000_16_9_1617009745.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2021-03-29 12:23:13","dateModified":"2021-03-29 12:25:54","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":789}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/pkknin-kritik-ismi-etkisiz-hale-getirildi-2-6341349/');