PKK’ya eleman temin eden şebeke çökertildi

Türkiye’den Suriye’ye 20 Mayıs’ta yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları sırada gözaltına alınan iki PKK’lının ifade işlemleri, jandarma sınır istihbarat ve terörle mücadele ekiplerince sürdürülüyor.

Ekipler, yaptıkları sorgulamayla PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne eleman temin eden şebekeyi belirledi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şebekenin elebaşlarından H.M. ile kuryelik yapan A.H.H. ve şebekeye yardım sağlayan A.A. ile B.A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan H.M. ile A.H.H. tutuklanırken, A.A. ve B.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BİR TERÖRİST TESLİM OLDU

PKK’dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye’ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74’e yükseldi. (DHA)

