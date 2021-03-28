Plajda güneşlenen turiste pasaport kontrolü

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla ‘çok yüksek riskli iller’ arasında yer alan turizm kenti Antalya’da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığı kentte bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi, sahil bandında yürüyüş yaptı.

Polisler, sahilde oturan turistlerin pasaportlarını ve ülkeye giriş tarihlerini kontrol etti. Pasaportları yanında bulunmayan turistler ise sahilden uzaklaştırıldı.