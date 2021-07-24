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Plajdan bir günde 45 ton çöp topladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram tatili boyunca Kandıra sahiline akın eden tatilcilerin kamp alanlarına bıraktığı çöpleri sosyal medyadan paylaştı. Belediye, sadece Cebeci Plajı'ndan bir günde 45 ton çöp toplandı.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 14:18, 24/07/2021
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Plajdan bir günde 45 ton çöp topladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayram tatili boyunca Kandıra sahiline akın edenlerin çöplerini paylaştı. Sahilden tam 45 ton çöp toplandı.

TEMİZLİK PERSONELİDE ŞAŞIRDI

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kocaeli’nin Kandıra ilçesine akın eden tatilcilerin kamp alanlarına bıraktığı çöpler belediye temizlik personelini bile hayrete düşürdü.

“45 TON ÇÖP TOPLADIK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahilden toplanan çöpleri sosyal medyadan paylaşarak, “Bugün sadece Cebeci Plajı’ndan 45 ton çöp çıktı. Toplayıp ter temiz yaptık” ifadelerini kullandı.

Bayram tatili kamp Kocaeli kurban