Platonik âşık tutuklandı

Sivas'ta Akdeğirmen Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, E.T. (29) platonik aşk yaşadığı kendinden 10 yaş büyük N.C'yi (39) silahla rehin almıştı.

Çevreye ateş edip mahalleyi ayağa kaldıran E.T. ikna çabaları sonucu polise teslim oldu. Platonik aşık emniyet işlemlerinin ardından; kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlamalarla çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.T'nin geçmişte rehin aldığı N.C'nin geçtiğimiz gün Otobüsle Elazığ isimden Sivas'a gelip, ticari taksi ile kadının evine gittiği öğrenildi. E.T. öylem öncesi evde bulunan N.C'nin 6 yaşındaki kız çocuğunu evden çıkartmıştı.

Edinilen bilgiye göre E.T'nin polis ifadesinde, N.C. ile aralarında ilişki bulunduğunu, evlenmeyi planladıklarını ileri sürdü. E.T., N.C. ile kıskançlık yüzünden aralarının açıldığını, hakkında aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle kendisiyle konuşmak için yanına gittiğini söyledi. E.T. pompalı tüfeği ise konuştuktan sonra intihar etmek için yanına aldığını söyledi. (İHA)