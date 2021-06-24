Polis aracına çarpan alkollü sürücünün savunması pes dedirtti

Kaza, çarşamba günü saat 00.30 saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Doğukan U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uygulama yapılan polis noktasına daldı. Önce polis memuru Rıdvan Güneş’e, ardından da polis aracına çapan otomobil, uygulama noktasında bulunan Şuayip Günay yönetimindeki 16 BF 105 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, polis memuru Rıdvan Güneş ile polis aracında bulunan Ersin Güneş (45) ve otomobillerin sürücüleri Doğukan U. ve Günay yaralandı. 2’si polis 4 yaralı, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Doğukan U.nun yapılan kontrolünde 2.27 promil alkollü olduğu saptandı.

AĞIR YARALI POLİS MEMURU YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Bursa Şehir Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan polis memuru Rıdvan Güneş, normal servise alındı. Güneşin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kalçasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilecek alkollü sürücü avukat Doğukan U.’nun da Uludağ Üniversitesindeki tedavisi devam ediyor. Bu arada, diğer yaralılardan polis memuru Ersin Güneşin bacağında kırıklar olduğu ve ameliyat olmayı beklediği, Şuayip Günay’ın ise tedavisinin tamamlanıp, tedavi edildiği bildirildi.

Doğukan U.nun olayın ardından kaldırıldığı hastanede polis ekiplerine, Ne olduğunu hatırlamıyorum ama polis otosu tersten geliyor diye gördüm dediği belirtildi. Doğukan U.nun tedavisinin ardından savcılığa ifade vereceği kaydedildi. (DHA)